Сводка из зоны ООС за 20 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника один украинский военнослужащий погиб, еще один воин был ранен. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

недалеко от Мироновского – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм;

вблизи поселка Шумы (Торецк) – из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия;

у Орехово и Новотошковского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским – из гранатометов и пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских опорных пунктов неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 5 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 32 единицы. Противник применял минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район села Васильевка и поселка шахты "Октябрьская" в Донецке, а также поселки Широкая Балка и шахты 6/7 – на горловском направлении».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы села Санжаровка и поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из орудий калибром 122 мм, автоматических станковых гранатометов (АГС) и крупнокалиберного пулемета».