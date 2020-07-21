Расследование завершено: На Донетчине будут судить участника «группы Безлера»

Участнику незаконных вооруженных формирований (НВФ) из «группы Безлера», который снимал допросы украинских военных и гражданских лиц грозит до 12 лет за решеткой. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства завершено досудебное расследование в отношении жителя Мариуполя, который обвиняется в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В пресс-службе напомнили, что с июня 2014 года по январь 2015 года мужчина, находясь в захваченном НВФ административном здании Горловского ГО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, проходил службу в составе специального подразделения «Коммуникация», подчиненному так называемой «группе Безлера».

«Выполняя функции видеооператора, мужчина фиксировал допросы незаконно лишенных свободы украинских военнопленных и гражданских лиц, снимал, редактировал и распространял видеозаписи с участием представителей незаконных вооруженных формирований РФ, а также изготавливал "боевые листки группы Безлера". Кроме того, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках», – отметили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что контрразведчики СБУ выявили в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) из «группы Безлера», который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донетчины.