По одному в Северодонецке и Лисичанске: На Луганщине выявлены новые случаи коронавируса (Карта)

На Луганщине за сутки подтверждены 2 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре уточнили, что случаи инфицирования COVID-19 подтверждены у жителей Северодонецка и Лисичанска, которые вернулись из РФ и находились в самоизоляции, а после обязательного ПЦР-тестирования получили положительный результат.

Таким образом, всего в Луганской области подтверждены 111 случаев заболевания:

выздоровели – 84 человека;

продолжают лечение – 26 человек (из них госпитализированы – 8);

умер – 1 больной.





Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля в Украине COVID-19 заболели 60 166 человек (32 199 пациентов выздоровели, 1 518 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 807 случаев инфицирования (выздоровели – 484 пациента, летальных случаев – 11).

В «ДНР» – 1 534 заразившихся (выздоровели 710 человек, летальных случаев – 92). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).