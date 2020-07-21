В «ДНР» от COVID-19 умерли 92 человека

За последние сутки в «ДНР» выявлены 7 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 20 июля, выявлены 7 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у приехавшей из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 75 и 67 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 21 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1534:

на лечении – 732 пациента,

выписаны – 710 человек,

летальных случаев – 92.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля в Украине COVID-19 заболели 60 166 человек (32 199 пациентов выздоровели, 1 518 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 807 случаев инфицирования (выздоровели – 484 пациента, летальных случаев – 11), Луганской области – 111 случаев инфицирования (выздоровели – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» (на 19 июля) – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).