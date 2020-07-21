На Луганщине завершили ремонт дороги между Кременной и Рубежным

В Луганской области завершились ремонтные работы на дороге Р-66 между Кременной и Рубежным. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

«Служба автомобильных дорог в Луганской области уже сообщала о ходе работ по текущему мелкому ремонту на дороге Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск км 140 + 000 – 145 + 000 (между Кременной и Рубежным). На днях дорожники закончили работы на указанном направлении», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что до начала ремонта этот участок дороги имел значительные повреждения.

«Здесь были ямы, выбоины, сетка трещин, неухоженные обочины. Жители города Кременная и Кременского района неоднократно обращались касаемо ремонта этой автодороги», – рассказали в пресс-службе.

На 5 км дороги выполнили работы по фрезерованию, а также укладке мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см. Также обустроили съезды и привели в порядок обочину.