Контактировал с заболевшим коронавирусом: Славянский городской голова находится на самоизоляции

Городской голова Славянска Вадим Лях находится на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Об этом сегодня, 21 июля, во время заседания исполкома горсовета сообщил заместитель мэра Юрий Подлесный, передает «Деловой Славянск».

На заседании исполнительного комитета Славянского городского совета по поручению Славянского городского головы Вадима Ляха было сделано официальное заявление от его имени. «С сегодняшнего дня, 21 июля, городской голова Вадим Лях находится на самоизоляции. Он контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Мэр чувствует себя хорошо, как обычный здоровый человек. Управление городом и решение всех насущных вопросов будет осуществляться им дистанционно», – отмечено в заявлении.

Тестирование методом ПЛР (или ИФА) мэр Славянска еще не прошел.