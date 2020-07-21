RU
Все новости

Контактировал с заболевшим коронавирусом: Славянский городской голова находится на самоизоляции

21.07.20 11:16
Вадим Лях
Вадим Лях / Фото: dnews.dn.ua

Городской голова Славянска Вадим Лях находится на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Об этом сегодня, 21 июля, во время заседания исполкома горсовета сообщил заместитель мэра Юрий Подлесный, передает «Деловой Славянск».

На заседании исполнительного комитета Славянского городского совета по поручению Славянского городского головы Вадима Ляха было сделано официальное заявление от его имени. «С сегодняшнего дня, 21 июля, городской голова Вадим Лях находится на самоизоляции. Он контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Мэр чувствует себя хорошо, как обычный здоровый человек. Управление городом и решение всех насущных вопросов будет осуществляться им дистанционно», – отмечено в заявлении.

Тестирование методом ПЛР (или ИФА) мэр Славянска еще не прошел.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк