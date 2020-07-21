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В заложниках около 20 человек: В центре Луцка неизвестный захватил автобус

21.07.20 11:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В центре Луцка (Волынская обл.) сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус в котором находилось около 20 человек. При себе мужчина имеет взрывчатку и оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Сегодня», мужчина, который захватил автобус маршрута «Берестечко – Красниловка» в центре Луцка пока не выдвигает никаких требований. Об этом изданию рассказали в местной полиции.

«Конкретных требований не выдвигает, известно, что он недоволен ситуацией в стране. Полиция работает над освобождением заложников», – рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Издание также отмечает, что есть неофициальная, неподтвержденная информация, что общение мужчины и полицейских происходит через соцсети. Бузулук, кроме того, поддала сомнению информацию, что якобы автобус не должен был проезжать по тому маршруту, на котором произошел захват.

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