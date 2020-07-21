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Стройматериалы и денежные средства: NRC помогает восстанавливать поврежденные обстрелами дома

21.07.20 12:46
Пресс-служба NRC
Пресс-служба NRC

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение мая-июня 2020 года продолжал оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, 23 семьи (55 человек) получили строительные материалы и денежные средства на приобретение дополнительных материалов и найм рабочей силы для проведения сложного ремонта.

4 семьи (7 человек) получили денежные средства для проведения сложного ремонта в Бахмутском, Марьинском и Ясиноватском районах Донецкой области.

89 семей (170 человек) получили строительные материалы и денежные средства на приобретение дополнительных материалов и найм рабочей силы для проведения легкого и среднего ремонта в Донецкой области.

В то же время 29 семей (59 человек) получили строительные материалы, а также 40 семьям (77 лицам) было предоставлено пособие для проведения легкого и среднего ремонта.

27 семей (63 человека) завершили ремонтные работы в домах, имевших повреждения легкой или средней степени, в Донецкой области.

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