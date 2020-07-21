Есть все основания считать, что убийство медика на Донбассе – военное преступление, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что установлена картина событий на Донбассе, когда был убит медик, и есть все основания говорить именно о военном преступлении. Об этом глава МИД рассказал во время брифинга, сообщает «Укринформ».

«Мы провели работу с нашими международными партнерами, они были в деталях осведомлены о том, что произошло. Мы знаем картину поминутно, что происходило, и есть все основания полагать, что речь идет именно о военном преступлении и вероломном сознательном убийстве украинского медика», – отметил министр.

Кулеба напомнил, что это «позорное убийство» осудили международные партнеры Украины, среди которых ЕС, Великобритания и США.

«Я хочу поблагодарить их, что они быстро отреагировали и услышали украинскую сторону в этом вопросе», – добавил чиновник.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Подтверждений того, что это военный медик Николай Илин, не было. В «ДНР» утверждали, что это Илин. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого передали из «ДНР» на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля.