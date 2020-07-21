Захват заложников в Луцке: Зеленский взял ситуацию под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в автобусе в центре Луцка (Волынская обл.). Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в центре Луцка сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. При себе мужчина имеет взрывчатку и оружие.