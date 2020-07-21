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Взрыв газа на Донетчине: Разрушены два гаража, повреждены автомобили (Фото)

21.07.20 12:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В г. Белозерское (Добропольский р-н, Донецкая обл.) в результате взрыва газа полностью разрушены конструкции двух гаражей и повреждены два автомобиля. Взрыв произошел в понедельник, 20 июля. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«20 июля в 7:28 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение от дежурного Добропольского отделения полиции о взрыве в частном гараже, который произошел в г. Белозерское по ул. Горная, Добропольского района. На место происшествия было направлено дежурное отделение 19-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия по внешним признакам спасатели установили факт взрыва в частном гараже без последующего горения. Пострадавших и погибших не обнаружено.

«В результате взрыва были разрушены полностью конструкции двух гаражей на всей площади, также повреждены два легковых автомобиля: Chevrolet Lacetti 2005 г.в. и Fiat Doblo 2011 г.в. Предполагаемая причина – неисправность газового оборудования автомобиля», – сообщили в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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