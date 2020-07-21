С началом пандемии и карантина изменились потребности переселенцев, – эксперт

С началом пандемии коронавируса и карантина потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) существенно изменились. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе презентации экспертного исследования* «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19» рассказала проектный менеджер благотворительного фонда «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» Валерия Вершинина.

По ее словам, исследование – это часть проекта по усилению участия ВПЛ в демократических процессах местного самоуправления. Во время работы над проектом по созданию советов ВПЛ эксперты часто сталкивались с вопросами потребностей и возможностей поиска политических ответов на те ключевые проблемы, которые есть у переселенцев.

«Понято, что государство не может сразу удовлетворить все потребности. Поэтому необходимо определенное стратегическое планирование, чтобы понять, какие вызовы есть и на что нужно реагировать», – отметила Валерия Вершинина.

«С началом пандемии и началом общенационального карантина потребности ВПЛ существенно изменились, изменились вызовы, с которыми они сталкиваются. В экспертном исследовании, которое мы проводили в 4-х областях Украины, мы постарались понять, как изменились ключевые потребности и запросы ВПЛ, что сейчас является препятствием для их интеграции. И какие решения могут быть приняты в дальнейшем, чтобы реагировать на аналогичные кризисы и чтобы сбалансированно выйти из ситуации, в которой мы все оказались», – сообщила проектный менеджер.

Вершинина рассказала, что ключевой гипотезой было то, что наибольшей проблемой переселенцев остается жилье. «Но эта гипотеза во время проведения исследования с одной стороны была подтверждена, а с другой стороны мы увидели, что у ВПЛ есть и другие потребности и вызовы. С которыми они столкнулись именно специфично, в результате распространения коронавирусной инфекции и в результате тех действий, которые ввело государство, реагируя на [распространение]», – сообщила она.

*Исследование проводилось в мае-июне 2020 года в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. 51% респондентов являются ВПЛ.