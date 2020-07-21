Пересечение линии разграничения: Как NRC помогает людям (Фото)

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение мая-июня 2020 года помогал людям, пересекающим линию разграничения через КПВВ на Донбассе. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, в связи с распространением COVID-19, NRC активизирует свою деятельность в направлении «Вода, санитария и гигиена» на КПВВ, которые могут превратиться в очаги инфекций, если санитарно-гигиенические условия не будет улучшены. «Несмотря на значительные усилия правительства и гуманитарного сообщества, на КПВВ до сих пор не хватает базовых услуг, в частности санузлов, питьевой воды и скорой помощи», – отметили в Норвежском совете по делам беженцев.

Там также сообщили, что силами NRC установлены:

68 дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки кожи рук в торговых точках, а также 10 дозаторов в учреждениях Общества Красного Креста Украины в городах Лисичанск и Северодонецк Луганской области;

3 дозатора с дезинфицирующим средством в центре занятости и 4 дозатора в учреждениях Общества Красного Креста Украины в Рубежном Луганской области;

16 дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки кожи рук на КПВВ «Станица Луганская», а также 7 дозаторов в учреждениях Общества Красного Креста Украины, которые осуществляют деятельность на КПВВ и в пгт Станица Луганская;

4 дозатора с дезинфицирующим средством в двух волонтерских центрах в пгт Зайцево Донецкой области.

Также в Норвежском совете по делам беженцев сообщили, что 22 июня люди, которые собирались пересечь линию разграничения, фактически застряли в зоне между подконтрольной и неподконтрольной территорией. На основании запроса власти и гуманитарного сообщества NRC предоставила экстренную помощь в виде продовольственных товаров, воды и кухонных принадлежностей, одновременно выступая за более устойчивые альтернативные решения таких проблем.

Кроме того, была предоставлена денежная помощь для покрытия базовых потребностей в продуктах питания для 645 уязвимых лиц в громадах вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.