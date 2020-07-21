На Донетчине рецидивист избил и изнасиловал школьницу

В Краматорске ранее судимый мужчина напал на 16-летнюю девушку, избил и изнасиловал. Кроме того, нападавший ограбил потерпевшую. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«20 июля в Краматорский отдел полиции обратился отец 11-классницы с заявлением о том, что неизвестный обидел его дочь. Полицейские установили, что девушка и малознакомый мужчина встретились в парке. Во время прогулки мужчина незаметно завел школьницу в безлюдное место, неожиданно повалил на землю, нанес несколько ударов по голове и, угрожая расправой, изнасиловал. После похитил из рюкзака мобильный потерпевшей и скрылся», – сообщили в полиции.

Полицейские за несколько часов установили и задержали злоумышленника.

«Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за изнасилование, грабеж и мошенничество», – рассказали в пресс-службе.

По факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) и ч.1 ст. 187 (разбой). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.