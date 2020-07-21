Закрытие КПВВ в карантин стало самой важной проблемой для переселенцев, – опрос (Инфографика)

С началом пандемии коронавируса и карантина одной из главных проблем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) стали закрытые КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе презентации экспертного исследования* «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19» рассказал ведущий аналитик социологической компании InMind Игорь Гусев.

По его словам, в ходе исследования респондентам задавали вопросы о том, какие неотложные проблемы были у ВПЛ до карантина, до пандемии. Большинство ответили, что это приобретение собственного жилья или уверенность в долгосрочной аренде, также респонденты отмечали необходимость надлежащих жилищных условий.

45% опрошенных, как отметил Игорь Гусев, говорили об экономическом положении семьи как проблеме до пандемии.

Еще одна сфера, в которой отмечались проблемы у ВПЛ – это сфера трудоустройства и работы. «Более трети говорили о трудоустройстве как таковом и где-то четверть отмечали поиск работы именно по специальности», – сообщил аналитик.

То есть, подытожил Гусев, до пандемии главными вызовами для переселенцев были жилье, трудоустройство и материальное положение семьи.

«И уже во время карантина 61% опрошенных говорят о том, что самая важная проблема – это закрытие КПВВ. Потому что это лишило возможности свободно перемещаться между подконтрольной и неподконтрольной территорией и обострилась проблема разделения семей», – сказал эксперт.

Ситуация с карантином, пандемией, по его словам, показала, что свободное, хоть и с проверками, пересечение линии разграничения важно – важна связь между подконтрольными и неподконтрольными территориями. Такая ситуация позволила говорить, что все остальное отошло на второй план.

*Исследование проводилось в мае-июне 2020 года в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. 51% респондентов являются ВПЛ.