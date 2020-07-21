НВФ передали тело еще одного погибшего на Донбассе украинского военного

Представители незаконных вооруженных формирований передали еще одно тело павшего украинского защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. В данное время личность погибшего не идентифицирована. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Вероятно, это – третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области», – говорится в сообщении.

В штабе также уточнили, что после проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы «Эвакуация 200» тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого передали из «ДНР» на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля.