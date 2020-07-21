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За 5,7 млн грн: В поселке на Луганщине строят амбулаторию

21.07.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В пос. Широкий (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) началось строительство амбулатории. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что стоимость проекта составляет 5,7 млн грн. Проект будет реализован на условиях софинансирования из местных бюджетов (5% средств из местного бюджета, 5% средств из районного бюджета, 90% средств из государственного бюджета).

«Планируется, что в амбулатории общей практики семейной медицины качественные медицинские услуги жители района смогут получать уже в конце этого года. Помещение амбулатории строят по проекту европейского типа, который выбрали для всех аналогичных новостроек в Украине. Это уже вторая амбулатория по этому проекту, строящаяся на территории Станично-Луганского района», – рассказали в пресс-службе.

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