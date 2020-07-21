В «Слуге народа» рассказали, когда будут разрабатывать законы о реинтеграции Донбасса

Для проведения больших изменений по реинтеграции Донбасса необходимо дождаться итоговых договоренностей и выводов Нормадского формата, и после этого как инструментарий их внедрения разрабатывать необходимые законопроекты. Об этом сегодня, 21 июля, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «УНН».

«Мы сейчас движемся в рамках Минского процесса. Он был перезагружен, где-то год назад, и сейчас он немного корректируется благодаря команде президента, благодаря Министерству реинтеграции и с точки зрения законодательных актов, мы действительно сейчас ждем, какие будут договоренности в Нормандском формате, и затем будем выносить это в зал. Недавно мы приняли законопроект, который позволяет всем детям, перемещенным с временно оккупированных территорий или Крыма, без экзаменов быть зачисленными в очень широкий перечень вузов для того, чтобы мы забирали этих детей, чтобы они переезжали в Украину и работали в Украине», – отметил Арахамия.

Кроме того, по его словам, военно-гражданским администрациям предоставлено больше полномочий для решения большого количества вопросов.

«Во-вторых, Станица Луганская, мост, очень много вопросов, которые мы дерегулировали для того, чтобы они могли получать все документы быстрее и без очередей на местах. Для этого мы предоставили больше полномочий военно-гражданским администрациям. Что касается больших изменений, то мы ждем выводов по Нормандскому процессу, потом будем об этом разрабатывать инструментарий в виде законопроектов», – добавил глава фракции.