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На Донетчине ранены двое украинских военных

21.07.20 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июля, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных неподалеку Павлополя (Волновахский р-н, Донецкая обл.). В результате обстрела ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

«Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. В ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются», – говорится в сообщении пресс-центра.

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