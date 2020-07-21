Украина ожидает согласования даты встречи в Нормандском формате и решений ТКГ о прекращении огня, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе примет решение о новом перемирии. Об этом сегодня, 21 июля, он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает «Радио Свобода».

«Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей», – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина в ближайшее время ожидает согласования даты новой встречи в Нормандском формате.

«Что касается того, как наши команды работают по поводу следующей встречи в Нормандском формате уже в Берлине, сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в Нормандском формате», – сообщил президент Зеленский.