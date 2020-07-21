У большинства переселенцев ухудшилось материальное положение, – опрос

С началом пандемии коронавируса и карантина у большинства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ухудшилось материальное положение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе презентации экспертного исследования* «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19» рассказал ведущий аналитик социологической компании InMind Игорь Гусев.

Гусев подчеркнул, что после начала пандемии коронавируса и введения общенационального карантина у большинства переселенцев ухудшилось материальное положение – об этом сообщили 59% опрошенных. И 49% отметили проблемы в оплате аренды и коммунальных услуг.

Также 47% говорят об ухудшении эмоционально-психологического состояния – к этому приводят в том числе неопределенность, масса новостей в целом о коронавирусе, а также то, что ВПЛ были вынуждены поменять место своего проживания.

«Во время карантина, когда люди потеряли работу, были вынуждены пойти в неоплачиваемый отпуск или были не трудоустроены – фактически люди остались один на один с необходимостью оплачивать аренду. А при этом возможности найти, как это оплачивать – нет. Мы слышали даже достаточно грустные примеры о том, что людям срочно приходилось искать жилье, так как их оставляли на улице арендодатели», – отметил ведущий аналитик социологической компании InMind.

Респонденты, по его словам, отмечали также, что вызванные пандемией и карантинными ограничениями проблемы в равной степени коснулись женщин и мужчин. При этом на женщин возросла нагрузка в плане тех заданий, которая она выполняет в семье, в том числе в сфере воспитания и образования детей.

Больше всего последствия повлияли на безработных и малообеспеченных. Многие были неофициально трудоустроены и оказались незащищенными в ситуации с карантином.

Также в особо уязвимом положении оказались лица с хроническими заболеваниями и те, кто самостоятельно воспитывает детей.

*Исследование проводилось в мае-июне 2020 года в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. 51% респондентов являются ВПЛ.