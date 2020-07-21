Взрыв газа на Донетчине: Открыто уголовное производство

По факту взрыва газа в Белозерском (Добропольский р-н, Донецкая обл.) начато досудебное расследование. Об это сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера, 20 июля, в Добропольское отделения полиции поступило сообщение о том, что примерно в 7:00 в гаражном массиве в г. Белозерское произошел взрыв. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала неисправность газобаллонного оборудования автомобиля Chevrolet, принадлежащего 61-летнему местному жителю. Газ скопился в гараже и взорвался. В результате был почти полностью разрушен гараж и автомобиль владельца, а также поврежден соседний бокс с автомобилем Fiat», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.