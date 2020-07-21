Через КПП «ДНР» в Еленовке пропустили 267 человек на въезд и выезд

За минувшие сутки, 20 июля, через КПП «ДНР» в Еленовке на въезд и выезд пропустили 267 человек. Об этом сообщает «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом, который курирует вопрос пересечения линии разграничения.

Как сообщается, КПП работал в режиме гуманитарного коридора и осуществлял пропуск людей в течение дня.

«Всего за вчерашний день оформлено 12 пассажирских автомобилей и 115 человек в режиме "выезд". На "въезд" в ДНР оформлено 11 машин и 152 человека», – проинформировали в штабе.

Как уверяют в штабе, требования «республиканцев» на въезд и выезд остаются прежними:

въезд в «республику» будет осуществляться только по разрешительным спискам штаба;

для выезда из «ДНР» необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории;

все люди, прибывшие в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, будут направлены на 14-дневную обсервацию.

О работе КПП «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд обещают сообщить дополнительно.

Как сообщалось ранее, очевидцы поделились своим опытом пересечения линии разграничения 20 июля,.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.

При этом из «ДНР» до сих пор не выпускают переселенцев, т.к. в справках ВПЛ у них указана временная, а не постоянная регистрация на подконтрольной Украине.