Насильника-рецидивиста из Дружковки приговорили к 9 годам тюрьмы

Ранее судимого жителя Дружковки (Дружковки) приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование женщины. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Дружковский городской суд согласился с позицией стороны обвинения и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 152 УК Украины – в изнасиловании с применением физического насилия, совершенном повторно.

Судом установлено, что в ночь на 20 мая этого года житель Дружковки, ранее дважды судимый, в том числе – за изнасилование, будучи нетрезвым догнал на улице женщину, с которой познакомился в развлекательном заведении, и предложил ей вступить с ним в половые отношения.

«В ответ на категорический отказ злоумышленник схватил женщину за шею и, угрожая физической расправой, нанес множественные удары кулаками по голове и туловищу, причинив перелом костей носа и многочисленные ушибы. Подавив таким образом волю потерпевшей к сопротивлению, нападавший повалил ее на землю, изнасиловал и с места преступления скрылся», – рассказали в прокуратуре.

По приговору суда мужчина 9 лет проведет в тюрьме.