Ночевали на улице: На Донетчине переселенцев с инвалидностью выгнали из дома

В селе Яровая (Лиманский р-н, Донецкая обл.) семья переселенцев с инвалидностью оказалась на улице из-за того, что владельцы жилья потребовали освободить дом, а местные власти отказались помочь с поиском другого пристанища. 70-летняя Лидия Филоненко имеет II группу инвалидности, ее сын Евгений – I группу. Они провели ночь на обочине дороги возле дома, в котором прожили 2 года, передает «Вчасно».

Лидия Филоненко – переселенка из Горловки. В 2014 году ее вместе с другими лицами с инвалидностью из неподконтрольной украинской власти части Донетчины организованно вывезли в Одесскую область в санаторий «Куяльник». Но через 2 года собственники «Куяльника» потребовали освободить номера, и после всеукраинского скандала в 2016 году переселенцев перевезли на Донетчину, в центр компактного проживания ВПЛ на базе санатория «Святые горы» (Святогорск).

По словам Лилии, условия проживания в санатории были неудовлетворительными – жилье плохо отапливалось, не было возможности готовить пищу, в комнате был грибок. Поэтому через 2 года семья переселенцев оказалась в селе Яровая, что по соседству со Святогорском. Тогда староста Яровского старостинского округа Олег Богуславский предоставил Лидии и ее сыну для проживания заброшенный дом, хозяйка которого проживает на неподконтрольной территории.

Но на днях семью принудительно выгнали из дома.

«Я не могу переезжать, я хочу, чтобы мне дали постоянное жилье до конца войны. Сын в очень плохом психическом состоянии, поэтому мы не можем находиться в Горловке пока там война. Мы стали в Лимане в очередь на получение такого жилья как переселенцы. Когда мы заселялись, староста говорил, что этот дом не нужен владелице. Я нанимала людей, которые отремонтировали крышу, электричество, но теперь из-за конфликта со старостой нас выселяют. В доме осталась часть наших вещей, огород, что я сажала», – рассказывает Лидия Филоненко.

Женщина и ее сын провели на обочине ночь еще почти полдня.

Староста Олег Богуславский говорит, что хозяйка дома предупреждала семью и давала им время на поиск другого пристанища. В селе в коммунальной собственности нет жилья, поэтому он не может ничего сделать с официальным размещением.

Председатель Общественного совета при ДонОГА Антон Воронов подтверждает, что семью несколько месяцев предупреждали о том, что они должны освободить дом. Но считает, что за это время староста, как представитель власти, должен был найти выход из ситуации и обеспечить людей кровом.

В итоге в селе нашли иной пустой дом, владельцы которого согласились пустить в него Лидию Филоненко с сыном.

«Владельцы приводят жилье в порядок, и семья уже заселяется в этот дом. Также Лидия Филоненко нашла недалеко другой пустой дом, который продают за 1000 долларов. Местная церковная община уже согласилась помочь переселенцам и выкупить для них это жилье. Также у женщины уже есть контакты международных благотворительных организаций, которые смогут в дальнейшем помогать им», – прокомментировал ситуацию Воронов.

Но в итоге оказалось, что через сутки после заселения в другой дом в селе Яровая, владельцы нового жилья передумали сдавать его и сейчас требуют от переселенцев выехать из дома.

Как сообщалось ранее, в Святогорске на базе санатория «Святые горы» с 2014 года живут переселенцы. Сейчас здесь находятся 194 внутреннее перемещенных лица из Донецкой и Луганской областей. В основном, это пенсионеры, матери с детьми и лица с инвалидностью. Здесь предоставляются однокомнатные номера с мебелью и санузлом, душ – общий по графику, прачечная со стиральными машинами – также по графику. Но нет кухонь, поэтому переселенцы вынуждены устанавливать электропечки или мультиварки в комнатах. За свое пребывание в месте компактного проживания переселенцы платят по 600 грн с человека в месяц.

Напомним, одесский санаторий «Куяльник» (санаторий им. Пирогова) в 2014 году назад принял около 400 переселенцев из Донбасса, большинство из которых – люди с инвалидностью. За проживание жители оплачивали до 2 тыс. грн в месяц. В начале лета 2016 года администрация санатория заявила, что предприятие – банкрот, поэтому больше не может принимать у себя переселенцев. Власти Одесской области новое жилье для людей с инвалидностью не предоставили. В сентябре администрация санатория «Куяльник» отключила воду, свет и лифты, забрала электроплиты. Люди (в том числе и колясочники) оказались заблокированными на верхних этажах, а питаться приходилось заваренной с помощью кипятильника вермишелью.

В результате, в начале октября первые 53 человека самостоятельно прибыли в Донецкую область, где их разместили в санатории «Святые горы», 22 переселенца вынуждены были вернуться в свои дома на неподконтрольной территории Донетчины. Позже в Святогорск прибыли еще 75 переселенцев.