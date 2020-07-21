О погибшем умалчивают: В «ДНР» произошел крупный пожар на Енакиевском металлургическом заводе (Фото)

Во временно неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 20 июля произошел пожар на территории Енакиевского металлургического завода. В результате пожара погиб рабочий, еще один получил травмы. Об этом написали местные жители в соцсетях.

Пресс-служба «МЧС ДНР» сегодня, 21 июля, уверяет, что «к месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован и не распространился на другие цеха завода».

По информации «ведомства», для ликвидации пожара от «МЧС ДНР» были задействованы 6 пожарных автоцистерн, 4 единицы специальной техники и 49 человек личного состава.

«Само возгорание произошло на кабельном туннеле центрального распределительного устройства №2, что привело к безаварийной приостановке работы основных агрегатов предприятия. Отмечается, что оборудование основных цехов не пострадало и находится в работоспособном состоянии», – цитируют местные интернет-ресурсы комментарий «МЧС ДНР».

При этом в «официальных» сообщениях утверждается, что «никто не пострадал».

В то же время в соцсетях сообщают об одном погибшем в результате пожара рабочем и еще одном пострадавшем. «Вчера вечером на Енакиевском металлургическом заводе в доменном цехе произошла очередная авария, в результате аварии погиб один рабочий (Овчаренко А.А. 1977 г.р.), второй получил тяжелые ранения. На данный момент остановлена работа доменного и конверторного цехов», – сообщает Telegram-канал «Донецкий абориген».

Местные жители возмущаются в соцсетях по поводу заявлений «властей ДНР» об отсутствии пострадавших:

Виталина: «Вранье!!!»;

Александр: «А чего за смертельный случай не написали?»;

Николай: «Да конечно – никто не пострадал».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь № 5.

В июне 2017 года на ЕМЗ произошел пожар. А в сентябре 2017 года на завод при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов. Периодически на предприятии происходят пожары.