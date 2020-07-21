Несла окровавленную собаку по заминированной тропке: Рыжик подорвался на растяжке под Торецком (Фото)

Село Черный Бугор – изолированный населенный пункт, зона боевых действий, окраина Торецка. Здесь сейчас всего 8 мирных жителей, остальные – выехали, в том числе бросив своих животных. Одну из таких собак по кличке Рыжик приютила Надежда Петровна. Но Рыжик подорвался на растяжке. Об этом в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Когда Рыжик зацепил растяжку, ему выбило глаз и оторвало лапу. Чтобы спасти животное сначала Надежде Петровне пришлось 2 километра по заминированной тропке нести истекающую кровью собаку на себе, потому что в их населенный пункт невозможно заехать на автомобиле. Затем за 500 грн нанимать машину из поселка Пивденное (бывш. Ленинское), где начинается асфальтированная дорога, чтобы добраться в Константиновку. По словам Каплина, именно в Константиновке находится ближайшая к прифронтовой локации ветеринарная клиника.

«Хозяева бросили Рыжика, когда в 2018-м у нас начались сильные обстрелы, они были вынуждены бежать из населенного пункта. Я подкармливала Рыжика, потом забрала его к себе домой, он стал полноценным членом нашей семьи. И тут такое... Я не могла оставить его просто умирать истекая кровью, он же живой. Сначала несла на себе, потом заняла деньги, наняла машину и отвезла его в клинику в Константиновку», – рассказала Надежда Петровна.

Благодаря заботе новой хозяйки Рыжик остался жив.