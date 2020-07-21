Вооруженный террорист в Луцке удерживает заложников более 6 часов: Что известно о ситуации

Мужчина, который захватил заложников в автобусе в центре Луцка, удерживает их уже на протяжении шести часов. Правоохранители установили личность террориста, однако он не идет на контакт и угрожает взрывами, передают «Донецкие новости».

По информации Министерства внутренних дел, захватившим заложников в Луцке является житель Ровенской области Максим Кривош. Он был судим, в том числе за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия. Находясь в местах лишения свободы, он написал свою книгу «Философия преступника». Также стало известно, что он принудительно лечился в психиатрической больнице.

«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 г.р. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений», – сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В группе «Типове Дубно» в Facebook сообщают, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, официально прописан в Дубно. «Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации», – пишет паблик «Типове Дубно».

Фото: Facebook «Типове Дубно»

Террорист утверждает, что заминировал пассажирский автобус и якобы заложил бомбу еще в одном месте.

Он требует от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они – «террористы в законе». Для выдвижения своих требований он использует телефоны заложников и соцсети.

По данным полиции, Кривош удерживает в заложниках около 20 человек, в том числе мужчин, женщин, 15-летнего подростка и беременную женщину. Сам террорист утверждает, что в автобусе много людей. Информации об их состоянии нет.

Известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл на место событий и участвует в переговорах с террористом. Глава МВД находится в здании отделения полиции, которое также было обстреляно.

Правоохранители перекрыли центр Луцка, жителей города просят оставаться дома и не приближаться к району, где находится захваченный автобус.

Полиция Волынской области открыла уголовное дело по факту захвата заложников. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в дальнейшем дело переквалифицируют по статье «Терроризм».

Что еще известно о террористе

Как сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на различные источники, Максим Кривош вырос в Луцке, на улице Дружбы народов. Отец работал или еще работает в политехе, а мама погибла в ДТП на Свитязе. Также в Луцке живет его брат. Прописан он официально в Дубно на Ровенщине, где якобы женился.

В 2015 году Кривош зарегистрировал торговый знак с надписью «Я могу». Такой же знак изображен и на книге «Философия преступника» авторства Максима Плохого (псевдоним Кривоша), а также на футболке, в которую на фото в соцсети «Вконтакте» одет «Плохой».

На своей странице в Twiiter, где пользователь Максим Плохой опубликовал список своих требований после захвата заложников, он также подписал себя автором этой книги.

Согласно имеющейся информации, в ноябре 2005 года Максима Кривоша приговорили к 8,5 годам за решеткой с конфискацией имущества. Статьи, по которым он получил наказание, касаются незаконного хранения и обращения с оружием, а также бандитизма и вымогательства, причинившего имущественный ущерб в особо крупных размерах или совершенного организованной группой.

Похоже о себе рассказывает и «Максим Плохой» в своей книге. По его словам, в 2006 году его обвинили в бандитизме, незаконном хранении оружия и самовольном присвоении властных полномочий или должностного звания. Как рассказывал Плохой в своей книге, он использовал униформу спецподразделения «Беркут». Наказание он отбывал в Сокальской исправительной колонии. До того, согласно книге, также 6 лет находился за решеткой, с 18 лет.

Напомним, в центре Луцка сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. При себе мужчина имеет взрывчатку и оружие. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников.