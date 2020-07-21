«Карточный дом Путина»: Донецкий художник, побывавший в плену «ДНР», представил перформанс под Радой (Фото)

Сегодня, 21 июля, под стенами Верховной Рады прошел перформанс «Карточный дом Путина». Донецкий художник Сергей Захаров создал на площади Конституции инсталляцию в виде карточного дома, передает «Громадське радіо».

Цель акции – привлечь внимание к тому, что седьмой год депутаты Верховной Рады не принимают закон об ответственности за военные преступления. Законопроект об этом зарегистрирован в парламенте.

Закон должен помочь квалифицировать правонарушения, которые совершают Россия и подконтрольные ей «Л-ДНР» – как международные преступления. А международные преступления не имеют срока давности.

В начале перформанса Сергей Захаров выстроил «дом» из карт, на которых изображен сам Владимир Путин, лидеры «Л-ДНР», члены незаконных вооруженных формирований. Затем разрушил его. Участники акции сформировали из карт забор, на котором художник написал «Безкарність».

Напомним, что донецкий художник Сергей Захаров – основатель арт-группы «Мурзилки». Его инсталляции и карикатуры, высмеивающие «новую власть» и пособников «ДНР», появились на улицах Донецка летом 2014 года. За это его арестовали в «ДНР». За 6 недель плена в Донецке ему пришлось пережить допросы, пытки, издевательства и даже три инсценировки расстрела.