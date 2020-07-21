Швейцария готова помогать в обеспечении Донбасса питьевой водой, – Зеленский

Правительство Швейцарии готово помогать с обеспечением питьевой водой на Донбассе. Об этом сегодня, 21 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает «Радио Свобода».

По его словам, 23 июля главы государств собираются посетить прифронтовую зону на Донбассе.

Зеленский добавил, что для реализации программы сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2020-2023 годы предусмотрены 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе примет решение о новом перемирии.