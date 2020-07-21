Уже обзванивают: «ДНР» может открыть КПП «Еленовка» 24 июля

Следующее открытие линии разграничения со стороны «ДНР» может произойти 24 июля. Об этом «Донецким новостям» сообщили люди, ожидающие как въезда в «республику», так и выезда из нее.

Евгения (имя изменено) – переселенка из Донецка, постоянно проживает на подконтрольной Украине территории. Но приехала проведать маму в родной Донецк и «застряла» в связи с закрытием на карантин линии разграничения.

«Если у тебя постоянная прописка на подконтрольной Украине территории, то из "ДНР" выпускают – и то, в те дни, когда они решат открыть свой КПП "Еленовка". Переселенцам же выехать – большая проблема. Потому что у нас постоянная прописка на "неподконтролке", а наши украинские справки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц, – ред.) в "ДНР" не принимают во внимание, говорят – то у вас временная регистрация, вы типа "наши граждане". Я звонила в их "республиканский" штаб, который занимается разрешительными списками на въезд/выезд, ответили, что по переселенцам ждут особого распоряжения. Несколько раз подавала заявку на выезд – был отказ, пока не выпускают», – рассказывает женщина.

Но как говорит Евгения, ей «повезло» – обострилась болезнь, нужно делать операцию на подконтрольной Украине территории. «Сначала операция была плановой, но с обострением состояния пришлось ее сроки ускорить. Мне выслали электронную копию "вызова" на операцию. Я подала новое заявление в штаб, и данная операция явилась причиной для выезда», – пояснила переселенка.

Евгения подала заявку на выезд еще в конце июня. «И вот позвонили, что 24 июля "ДНР" откроет линию разграничения. И я смогу наконец-то выехать», – поделилась она.

Информацию, что «ДНР» планирует открыть контрольно-пропускной пункт «Еленовка» 24 июля, подтвердили еще двое человек, которым пришло уведомление на электронную почту. Они находятся на подконтрольной территории и с марта не могут попасть домой в Донецк.

Также об этом сообщают в соцсетях. «Уже обзванивают на 24.07. Доки подавали 1 июля», – отмечает Ирина.

Как сообщалось ранее, последний раз КПП «Еленовка» открывали 20 июля – на въезд и выезд пропустили 267 человек. Очевидцы поделились своим опытом пересечения линии разграничения в этот день.