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Урожай–2020: На Донетчине собрали первый миллион тонн зерна

21.07.20 17:36
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Аграрии Донецкой области получили миллионную тонну зерна урожая 2020 года. Праздничный каравай из зерна нового урожая, по традиции, передали руководству области. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В свою очередь, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко поздравил земледельцев с этим достижением.

Он отметил, что несмотря на сложные погодно-климатические условия в зимне-весенний период 2020 года аграриям области, «благодаря упорному самоотверженному труду, удалось вырастить хороший урожай ранних зерновых культур и внести весомый вклад в развитие зернопроизводства».

Павел Кириленко также сообщил, что в этом году в Донецкой области общая посевная площадь зерновых культур по всем категориям хозяйств составляет 574,3 тыс. га.

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