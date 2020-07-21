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В Славянске разрешили открыть детские сады

21.07.20 17:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.), который стал лидером по количеству случаев коронавируса в регионе, местные власти разрешили открыть детские сады. Такое решение сегодня, 21 июля, приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, к заседанию комиссии посредством видеосвязи присоединился мэр Вадим Лях, который находясь на самоизоляции продолжает дистанционно работать.

Отделу образования было поручено возобновить работу детских садов в период с 24 по 25 июля.

«Родителям следует осознавать, что опасность заражения COVID-19 остается актуальной. Отдавая ребенка в сад, необходимо соблюдать все нормы безопасности», – подчеркивают в горсовете.

Напомним, по состоянию на 20 июля в Славянске зарегистрированы 432 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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