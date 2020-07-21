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С 23 июля в зоне ООС ограничивают движение гражданского грузового транспорта

21.07.20 18:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Начиная с 23 июля 2020 года будет ограничен въезд и передвижение в районе проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях гражданского большегрузного транспорта. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Ограничение касается грузовиков массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28° с 10:00 до 22:00. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

«Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», – уточнили в штабе ООС.

По словам военных, такие меры вводятся, в частности, с целью сохранения в период длительной жаркой погоды целостности дорожного покрытия, колодцев инженерных сетей, расположенных на проезжей части.

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