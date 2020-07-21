Выборов, скорее, не будет: Эксперт пояснил, зачем Рада создала на Донбассе новые укрупненные районы

Создание на Донбассе новых укрупненных районов не скажется отрицательного на жизни людей, т.к. все полномочия сейчас переходят конкретным громадам. В этой связи, скорее всего, не будет и выборов в районные советы. Такое мнение высказал эксперт по вопросам децентрализации, директор Института развития территорий Юрий Ганущак, передает «Радио Свобода».

«Новые районы создаются для нужд исполнительной власти, то есть для нужд организации полиции, МЧС, социальной защиты, налоговой – все то, что не является местным самоуправлением, но должно представлять государство на территории. Исходя из требований, необходимых для территориальных органов, создаются именно эти районы», – пояснил эксперт.

Он отметил, что такое объединение не является полностью новинкой. «У нас есть межрайонные налоговые, межрайонные управления полиции. То есть этот процесс начался уже давно. И чтобы привести все эти сети территориальных органов в одну систему, чтобы создать систему координации этих органов, как раз создаются новые районы», – сказал Ганущак.

Если брать прежние районы, то их полномочия переходят объединенным территориальным громадам. «А нам нужно, чтобы сейчас большинство полномочий, которые были на областном уровне, перешли в районные государственные администрации и в территориальные органы исполнительной власти (полиция, МЧС и т.д.) в новых районах. То есть такой плавный переход полномочий: самоуправления из района – в громады, государственных из областного – в новые районы», – продолжил эксперт.

Ганущак пояснил, что новые районы создаются по определенной методологии. «Прежде всего, они создаются вокруг крупных городов, потому что государство гарантирует: те органы, которые создаются в городах с населением более 500 тыс. чел., там может быть обеспечена эффективность, высокое качество государственного управления», – сказал он.

При этом есть исключения по количеству населения, которые эксперт поддерживает. «Волновахский район в Донецкой области: здесь роль играет, скорее, военный аспект, военно-гражданская администрация. То есть здесь нужно, чтобы государственное управление было ближе: там, где вызовы крупные. И в Луганской области Беловодский и Счастьенский районы. Счастьенский район – маленький, но он создан чисто с точки зрения безопасности, хотя все государственные функции он вряд ли вытянет», – говорит Ганущак.

Он также отметил, что новые районы в дальнейшем станут префектурами в анонсированной системе административного строения – Область – Префектура – Громада. «Префектуры будут – но дайте принять изменения в Конституцию. То, что мы называем сейчас новым районом, после изменений в Конституцию будет называться префектурой. Просто мы по Конституции можем оперировать только теми сроками, которые есть в ней. В Конституции есть слово район, вот мы и создаем новый большой район. Поскольку люди действительно путаются, в идеале было бы назвать его новым именем. Но Конституция дает только одно слово – район», – констатировал эксперт.

«Люди в здравом уме никогда не будут ездить в районный центр, потому что роль нынешнего района будет играть громада. И этих громад гораздо больше, чем районов: практически каждый нынешний район делится на три-четыре громады. Поэтому ничего плохого нет: никуда не денется школа, больница из-за того, что центр управления перемещается в другое место. В каждой громаде создается центр предоставления административных услуг, и фактически власть приближается к людям: если когда-то для оформления документов нужно было ехать в районный центр за 40 километров, то сейчас в ЦПАУ – за 10-15, ну может, 20 км», – добавил Ганущак.

Он считает, что выборов в районные советы теперь не будет: «Каждый уровень имеет свой спектр полномочий. То есть, если мы имеем громаду: городской совет, сельсовет, поселковый совет – это все громада. Но они, конечно, отличаются: будет и Покровский, и Волновахский городской совет – это все громада. Я надеюсь, что выборов в районные советы не будет, потому что там полномочий особых нет».

Как будет на ближайших местных выборах 25 октября – пока еще не ясно, решение должна принять Центральная избирательная комиссия. «Это – первые выборы, а решение о первых выборах принимает Центральная избирательная комиссия. И если ЦИК примет решение, что сейчас нет определенных юридических оснований для того, чтобы объявлять выборы в районные советы, то она и не будет объявлять первые выборы. И я считаю, что будет абсолютно правильное решение, потому что там полномочий нет: все перешли в громады. А вот первые выборы в громадах будут объявлены и проведены», – отметил Ганущак.

Он напомнил, что 25 октября в Донецкой и Луганской областях не будет выборов в областные советы – в этом отличие от иных регионов страны. «Областной совет – это орган, представляющий интересы первичных территориальных громад. Может быть кворум у такого областного совета, если половина населения или даже больше проживает на оккупированной территории? Очевидно, что нет. То есть областной совет, в принципе, если будет выбран, он не будет представлять жителей всей Донецкой или всей Луганской области. Кроме этого, есть еще и закон о военно-гражданских администрациях. То есть совокупно получается, что областной совет не может существовать. И такое решение было принято Верховной Радой, когда голосовалась постановление об объявлении очередных выборов. На очередных местных выборах Донецкий и Луганский областные советы избираться не будут», – заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада утвердила по 8 укрупненных районов вместо 18-ти в Луганской и Донецкой областях. 7 созданных районов оказались на неподконтрольной Украине части Донбасса.