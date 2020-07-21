Снимки ужасны: «ДНР» передала изуродованное тело погибшего под Зайцево медика ВСУ

В «ДНР» совершили надругательство над телом военного медика, погибшего под поселком Зайцево, и тело которого было передано позже украинской стороне. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на имеющиеся в редакции фотографии.

Фото не были опубликованы. «Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами», – сообщает издание.

Ранее на «республиканских» информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчит нож.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля.