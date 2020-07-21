Обожжен электродугой: В «ДНР» признали смерть рабочего Енакиевского металлургического завода

В «ДНР» подтвердили смертельный случай по время пожара 20 июля, который произошел в Енакиево на местном металлургическом заводе (ЕМЗ). Еще один работник госпитализирован с ожогами.

«В ходе ремонтно-восстановительных работ смертельную травму получил один сотрудник завода. Также пострадал еще один сотрудник – обожжена кисть руки. Пострадавшему и семье погибшего в настоящее время оказывается вся необходимая помощь», – сообщает пресс-служба ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС), которое управляет предприятием.

Как уверяют в «комитете горного и технического надзора ДНР», сегодня была создана комиссия по спецрасследованию произошедшего. Она уже приступила к работе.

«Происшествие произошло сегодня в 01:50. Два электромонтера занимались чисткой изолятора ячейки №22. Один из них был поражен электрическим током и обожжен электродугой, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью. Второй находился в непосредственной близости и получил ожоги шеи и руки 2-й и 3-й степени. Он был доставлен на "скорой помощи" в больницу Енакиево», – проинформировали в «гортехнадзоре».

Напомним, 20 июля произошел пожар на территории Енакиевского металлургического завода. По сообщениям в соцсетях, в результате пожара погиб рабочий, еще один получил травмы. Согласно предварительной «официальной» версии, пострадавших не было.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь № 5.

В июне 2017 года на ЕМЗ произошел пожар. А в сентябре 2017 года на завод при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов. Периодически на предприятии происходят пожары.