С «казаками»: В Луганске построили храм (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Луганске построили новый храм. Сегодня, 21 июля, состоялось его освящение, передают местные интернет-ресурсы.

Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери построен в Луганске на территории Свято-Казанского прихода. На этом месте 1864 году был возведен храм Казанской иконы Божией Матери, который был единственной пятикупольной церковью в городе. Она была снесена в начале 30-х годов XX века, а улица Казанская, на которой находился храм, переименована в улицу Карла Маркса.

Новую церковь, начиная с 2018 года, строили рядом с историческим фундаментом. Новый шатровый храм выполнен в традициях деревянного зодчества, имеет 5 куполов и звонницу. Его площадь – 133 кв. м, высота – 22 м. Храм выполнен из оцилиндрованных бревен диаметром 22 см.

Освящение приурочили к отмечаемому сегодня Дню памяти Казанской иконы Божией Матери. Мероприятие проходило при участии местных «казаков», с флагами незаконных вооруженных формирований.