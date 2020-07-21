Киев, Харьков, Одесса: По Украине прокатилась волна звонков о минировании

Сегодня, 21 июля, по Украине прокатилась волна сообщений о минировании ряда объектов и мест массового скопления людей в Киеве, Харькове и Одессе. Правоохранители и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверили территории указанных объектов. Взрывчатку действительно нашли возле станции метро «Минская» в Киеве, передают «Донецкие новости».

Сегодня в столичную полицию поступили звонки о минировании Центрального железнодорожного вокзала, территории возле станции метро «Минская», торгового центра «Ocean Plaza» и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.

О том, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Около 12:00 дня аноним сообщил по линии "102" о заминировании двух автокиоскив по адресу: Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили», – написал Кличко в Telegram.

Пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что информация о минировании не подтвердилась, работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве уже восстановлена в штатном режиме.

«Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено», – говорится в сообщении.

В связи с сегодняшними событиями в полиции Киева заявили, что под усиленным наблюдением правоохранителей теперь будут находиться не только улицы столицы, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

В то же время сегодня после звонков о минировании в Киеве, подобные сообщения поступили в полицию Харькова и Одессы.

В Харькове якобы заминировали больницы, супермаркеты, торговые центры, банки, отделения почты, железнодорожный и автовокзалы. Сообщение поступило по электронной почте около 15:00. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Полиция Одессы проверяет информацию о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры, здесь сообщение поступило в 14:47. Работают сотрудники взрывотехнического управления и ГСЧС, следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи и патрульные.