Донбасс: ОБСЕ озвучила число погибших в результате обстрелов школ и детсадов (Карта)

В период с 2015-го по март 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала практически 1,5 миллиона нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Причем, в течение 2018-2020 годов около 17 100 обстрелов пришлось на территорию в радиусе 1 км от учебных заведений. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за период январь 2015 – март 2020, опубликованном 20 июля.

В Донецкой и Луганской областях отдельное внимание Миссия уделяла состоянию учебных учреждений прифронтовых территорий (школы, детсады), и обстрелам в радиусе 1 км от них:

в период с 14 мая по 31 декабря 2018 года зафиксировала более 312 тыс. обстрелов, из которых не менее 4 600 произошли в радиусе 1 км от учебных заведений;

в 2019 году – около 300 тыс. обстрелов, из которых около 10 000 произошли в радиусе 1 км от школ;

в 2020 – около 60 тыс. обстрелов, из которых примерно 2 500 произошли в радиусе 1 км от школ, относительно которых осуществлялся мониторинг в течение 2019 года.

«Это привело к жертвам среди гражданского населения и повреждениям учебных заведений по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях», – констатируют в Миссии.

Так, с 2015 года на территории учебных заведений и в непосредственной близости от них СММ зафиксировала 9 пострадавших среди гражданского населения (6 мальчиков, 1 девочка, 1 мужчина и 1 женщина; трое из них погибли). Четыре пострадавших (в том числе 2 погибших) – в результате обстрелов:

в феврале 2015 года в результате обстрела, под который попал детский сад в подконтрольном украинской власти Бахмуте, погиб 7-летний мальчик;

в августе 2015 года от осколочных ранений, полученных вследствие обстрела, под который попала школа № 25 в неподконтрольной правительству Горловке, умерла 56-летняя женщина-охранник школы;

17 мая 2018 года 43-летний отец ученика был ранен во время обстрела возле школы №11 в подконтрольном правительству Светлодарске;

21 марта 2020 года в результате обстрела была ранена 17-летняя девушка, находившаяся на игровой площадке школы в неподконтрольной правительству Александровке.

«Еще 5 жертв (мальчики в возрасте от 9 до 13 лет) получили ранения в результате срабатывания взрывных устройств, найденных недалеко от школ», – добавили в ОБСЕ.