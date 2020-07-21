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В госпитале скончался раненный сегодня на Донбассе боец ВСУ

21.07.20 20:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Один из военнослужащих, который сегодня, 21 июля, был ранен в районе населенного пункта Павлополь (Волновахский р-н, Донецкая обл.), умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание», – подчеркнули в штабе ООС.

В целом сегодня с начала суток в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований один украинский военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных неподалеку Павлополя.

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