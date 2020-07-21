Попадала под обстрел 15 раз: В ОБСЕ рассказали о поврежденных школах Донбасса (Карта)

На Донбассе в результате обстрелов из легкого и тяжелого вооружения были повреждены более 93 учебных заведений в 43 прифронтовых населенных пунктах. А в «ЛНР» в прифронтовом Золотом-5 школа попадала под обстрел 15 раз. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за период январь 2015 – март 2020, опубликованном 20 июля.

С 2015 по 2018 годы СММ констатировала тенденцию к уменьшению количества случаев повреждения учебных заведений в результате обстрелов. В частности, в 2015 году были повреждены 34 учебные заведения, а в 2018 – 6 учебных заведений.

«Однако в 2019 году количество таких случаев возросло. Были зафиксированы повреждения 15 учебных заведений. В первом квартале 2020 года Миссия сообщила о повреждении 2 учебных заведений», – говорится в отчете.

При этом, некоторые школы были неоднократно повреждены в результате обстрелов в разные годы и по несколько раз в год. Например, на Донетчине:

в подконтрольном правительству Светлодарске в 2018 году школа № 11 была повреждена дважды – в январе и мае;

в неподконтрольном правительству Докучаевске в период с февраля по май 2018 года школа № 27 была повреждена трижды;

А на Луганщине в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке) в период с 25 декабря 2018-го по 31 декабря 2019 года школа № 4 была повреждена – 15 раз. «В связи с нестабильной ситуацией с безопасностью 8 февраля 2019 года школа была закрыта, а 5 марта 2019 года она возобновила работу. В школе учатся 87 детей школьного возраста и 12 дошкольников из закрытого детского сада, расположенного в 800 м от школы», – сообщили в Миссии.

В период с 1 января 2016-го по 31 марта 2020-го СММ получила информацию о вероятном повреждении 8 учебных заведений в дополнение к упомянутым выше, однако уточнить эту информацию по соображениям безопасности не представлялось возможным.

В 2018 и 2019 годах Миссия констатировала, что 12 учебных заведений (3 из которых находятся в подконтрольных правительству районах и 9 – в неподконтрольных) по-прежнему нуждаются в ремонте в связи повреждениями.

«В администрациях детского сада № 191 и школы № 74 в Донецке наблюдателям сообщили, что оба учреждения не функционируют с 2014 и 2015 гг. соответственно, так как не удалось получить финансирование из-за близкого расположения этих учреждений к линии соприкосновения, а также с учетом вероятности их повторного повреждения», – говорится в отчете.

В подконтрольной правительству Попасной функционирующая школа была повреждена в результате обстрела в 2014 году. В сентябре 2018 года администрация школы сообщила, что некоторые ремонтные работы были выполнены, однако Луганская облгосадминистрация не располагает средствами для завершения ремонта.

16 ноября 2019 года наблюдатели посетили упомянутую школу № 4 в Золотом-5 (Михайловке) и констатировали, что поврежденные стены и окна на нескольких этажах здания не отремонтированы.

По данным образовательного кластера ООН в Украине, в период с января 2017 по июнь 2019 гг. помощь на выполнение ремонтных работ по устранению повреждений, возникших в связи с конфликтом, получили в общей сложности 398 учебных заведений. При этом 226 учебных заведений еще нуждаются в ремонте.

Как сообщалось ранее, в период с 2015-го по март 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала 1,5 миллиона нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Причем, в течение 2018-2020 годов около 17 100 обстрелов пришлось на территорию в радиусе 1 км от учебных заведений, что привело к жертвам среди гражданского населения.