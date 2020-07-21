В «ДНР» заявили, что у 18 человек из прошедших КПВВ обнаружен коронавирус

В «ДНР» из числа прибывших с подконтрольной украинскому правительству территории 17 и 20 июля у 18 человек выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения ДНР».

«По состоянию на 21 июля в обсервации в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики находятся 313 человек, прибывших 17 и 20 июля с территории Украины. Все прибывшие ранее и получившие отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию были отпущены для прохождения самоизоляции на дому до окончания 14-дневного срока», – говорится в сообщении.

При этом в «минздраве ДНР» уверяют, что «среди прибывших по гуманитарным коридорам у 18 человек выявлен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию».

Отмечается, что все инфицированные переведены в специализированные учреждения здравоохранения.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля в Украине COVID-19 заболели 60 166 человек (32 199 пациентов выздоровели, 1 518 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 807 случаев инфицирования (выздоровели – 484 пациента, летальных случаев – 11), Луганской области – 111 случаев инфицирования (выздоровели – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1534 случая COVID-19 (выздоровели 710 человек, летальных случаев – 92). В «ЛНР» (на 19 июля) – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).