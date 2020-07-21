В 150 метрах от школы: ОБСЕ рассказала о военных позициях вблизи учебных заведений на Донбассе

На Донбассе из-за размещения вблизи школ и детсадов военных позиций и баз подвергаются опасности жизни детей и учителей, а здания получают повреждения в результате обстрелов. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за период январь 2015 – март 2020, опубликованном 20 июля.

Так, в 2018 и 2019 годах Миссия констатировала увеличение количества случаев, когда вооружение и позиции были размещены на расстоянии менее 1 км от действующих учебных заведений по сравнению с 2016 и 2017 годами. С 26 учебных заведений в 2016-м до 36-ти в 2018-2019 годах:

В 2019 году в пределах 1 км от 36 действующих учебных заведений (21 в подконтрольных и 15 в неподконтрольных правительству районах) СММ зафиксировала:

полигоны;

гражданские и административные здания, используемые Вооруженными силами Украины и незаконными вооруженными формированиями «Л-ДНР»;

военные объекты и объекты военного типа;

военные сооружения и сооружения военного типа.

В некоторых случаях СММ фиксировала военное присутствие на расстоянии от 100 до 150 м от учебных заведений.

Отмечается, что на подконтрольной Украине территории ОБСЕ зафиксировала полигон Вооруженных сил Украины в радиусе 1 км от действующей школы. При этом в «Л-ДНР» военный объект был размещен примерно в 150 м от местной школы, а в другом районе в 500 м от школы была размещена позиция военного типа.

«СММ по-прежнему фиксирует факты использования помещений действующих и нефункционирующих учебных заведений по обе стороны от линии соприкосновения. Использование этих помещений подобным образом может превратить их в военные цели. В случае такого использования функционирующей школы ученики и сотрудники учебного заведения постоянно подвергаются опасности», – акцентируется в отчете.

При этом, даже если заведение уже не работает, его использование представляет угрозу для жизни мирных жителей в случае, если по нему откроют огонь. Поскольку зачастую школы и детские сады расположены в жилых районах. Кроме того, в дальнейшем такие поврежденные обстрелами школы, детсады невозможно будет восстановить.

Миссия констатировала увеличение военного присутствия в радиусе 1 км от учебных заведений, при этом в 2019 году наблюдалось уменьшение количества случаев непосредственного использования их помещений:

в 2016 году 18 учебных заведений, которые использовались Вооруженными силами Украины или НВФ «Л-ДНР»;

в 2019 году – 10 учебных заведений (Донетчина: 2 – на подконтрольной территории и 3 – в «ДНР»; Луганщина: 4 – на подконтрольной территории и 1 – в «ЛНР»).

В числе указанных 10 учебных заведений было 2 работающих детских сада, которые использовались членами НВФ «Л-ДНР» (один из них – с 2016 года).

«К примеру, в 2017 году в подконтрольном правительству Теплом Миссия сообщила о частичном использовании действующей школы. В 2018 году персонал учебного заведения сообщил наблюдателям, что военные оставили помещение в августе 2018 года. Команда СММ не зафиксировала их присутствия во время своего посещения этой школы в сентябре 2018 года», – говорится в отчете.

А в «ДНР» в селе Калиновое члены НВФ использовали школу с 2015 по 2017 год. В результате, здание было повреждено обстрелами. В 2017 году вооруженные формирования оставили помещения после того, как там начались ремонтные работы. На данный момент школа является действующим учебным заведением.

Как сообщалось ранее, в период с 2015-го по март 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала 1,5 миллиона нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Причем, в течение 2018-2020 годов около 17 100 обстрелов пришлось на территорию в радиусе 1 км от учебных заведений, что привело к жертвам среди гражданского населения. Повреждены более 93 учебных заведений в 43 прифронтовых населенных пунктах. А в «ЛНР» в прифронтовом Золотом-5 школа попадала под обстрел 15 раз.