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В «ДНР»: В Макеевке люди живой стеной защищали лесопосадку от вырубки

21.07.20 21:16
Жители Макеевки защищают деревья от вырубки
Жители Макеевки защищают деревья от вырубки / Фото: youtube.com

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) люди были вынуждены живой стеной защищать от вырубки лесополосу. Об этом идет речь в сюжете одного из местных телеканалов.

В Горняцком районе Макеевки, в лесопосадке «Сосенки», где часто отдыхают семьи с детьми, на деревьях появились метки. А немного позже сюда пришли люди, представившиеся работниками районной «администрации», и попытались срубить акации. Никаких разрешений неизвестные не показали. Местные жители рассказали, что спасали деревья, окружив посадку.

ЧП произошло утром в понедельник, 20 июля. «Когда услышали хруст падающего дерева, мы выбежали. Они завалили это дерево и начали там отпиливать. На вопрос "что происходит?" они ответили, что сюда будут ехать автобусы, и они очищают дорогу для расширения ее до 4-х метров», – рассказывает жительница Макеевки Лилия Литвинова.

Но в тот же день причина вырубки неожиданно изменилась. Деревья назвали аварийными и пометили 15 акаций. В итоге люди не дали спилить деревья, вырубщики ушли, но обещали вернуться снова.

Лесорубы представлялись работниками районной администрации, хотя при этом не предъявили документы. Чтобы выяснить ситуацию, возмущенные макеевчане позвонили местному «руководству».

Глава Макеевской «администрации» Сергей Голощапов заявил, что поручения рубить деревья не давал. А в Горняцкой районной «администрации» Макеевки прокомментировали, что их работники деревья пилить попросту не могли, поскольку у них нет сотрудников для выполнения подобных работ.

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