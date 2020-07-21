Либо ехать за 12 км: Дети прифронтового Донбасса посещают школы за линией разграничения

Несмотря на 6 лет вооруженного конфликта, детям прифронтовых населенных пунктов приходится пересекать линию соприкосновения, чтобы посещать школы и детские сады. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за период январь 2015 – март 2020, опубликованном 20 июля.

Во многих населенных пунктах вдоль линии соприкосновения больше нет учебных заведений, потому что школы и детские сады закрылись в связи с конфликтом. В ряде других случаев учебные заведения, находящиеся в соседних населенных пунктах, куда дети ходили раньше, сейчас оказались по другую сторону линии соприкосновения.

В итоге, большинство детей вынуждены посещать учебные заведения за несколько километров от своих домов, или же пересекать линию разграничения.

В первом случае детям приходится ездить в другие населенные пункты на школьном автобусе, общественном или частном транспорте. Например:

подконтрольный украинской власти поселок Павлополь (Донецкая обл.) – школу закрыли в начале конфликта, теперь дети ездят 9 км в Талаковку;

в «ДНР» в городе Углегорске поврежденная обстрелами школа № 42 (одна из двух школ в городе) – большинство из 450 учеников были переведены в другую школу в этом же населенном пункте, где уже училось на 100 учеников больше предусмотренного количества. Остальные ученики теперь ездят в несколько школ в Енакиево, расположенном в 12 км;

в «ДНР» школьникам села Никишино теперь приходится преодолевать 12 км, чтобы попасть в школу в Петропавловке.

Тем не менее и сейчас, как и раньше в некоторых случаях дети все-таки вынуждены пересекать линию соприкосновения, чтобы посещать уроки:

в 2018 году двое детей из неподконтрольной Старомарьевки (село в 1 км от линии соприкосновения), пересекали линию соприкосновения, чтобы ходить в детский сад в подконтрольном украинской власти Гранитном;

в апреле 2019 года школу в украинском поселке Верхнеторецкое посещали 24 ученика из «ДНР», ежедневно пересекая линию соприкосновения. Когда НВФ «ДНР» закрыли этот маршрут в период с 19 марта по 25 октября 2019 года, у учеников больше не было возможности посещать школу. В этот период для них украинская школа разработала программу дистанционного обучения;

в 2018 году в школе №1 украинского города Счастье (Луганская обл.) ученики из «ЛНР» обучались дистанционно, но им приходится пересекать линию соприкосновения не менее раза в год, чтобы сдать экзамены.

«В 2019 году сотрудники администраций школ в подконтрольных правительству районах Донецкой области сообщили СММ, что более 450 учеников из неподконтрольных правительству районов занимаются по программам дистанционного обучения в подконтрольных правительству районах. Но такие ученики должны пересекать линию соприкосновения один или два раза в год, чтобы сдать экзамены, или чаще, если им нужно встретиться с учителями», – говорится в отчете.

Согласно информации образовательного кластера ООН в Украине, в 2019 году примерно 4 920 детей из неподконтрольных правительству районов (80% из «ДНР») занимались по программам дистанционного обучения.

Как сообщалось ранее, в период с 2015-го по март 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала 1,5 миллиона нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Причем, в течение 2018-2020 годов около 17 100 обстрелов пришлось на территорию в радиусе 1 км от учебных заведений, что привело к жертвам среди гражданского населения. Повреждены более 93 учебных заведений в 43 прифронтовых населенных пунктах. А в «ЛНР» в прифронтовом Золотом-5 школа попадала под обстрел 15 раз.

При этом военные обеих сторон конфликта располагают свои позиции в районе 1 км от учебных заведений, или еще ближе, а также занимают помещения школ и детских садов, создавая тем самым угрозу мирному населению.