Захват заложников в Луцке: Зеленский выполнил требования террориста (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования террориста Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Видео обращения появилось на Facebook-странице Зеленского.

В комментариях к посту Владимир Зеленский напоминает, что захватчик требовал от него записать видеообращение с текстом «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем». Это он и произнес. Со временем со страницы главы государство видео было удалено.

В результате, Кривош отпустил трех людей. «Первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль забрал из автобуса первых трех заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны!», – сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Напомним, в центре Луцка сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. При себе мужчина имел взрывчатку и оружие. Захватчиком оказался житель Ровенской области Максим Кривош, 1975 г.р. Он был судим, в местах лишения свободы написал книгу «Философия преступника».

Кривош требует от глав украинских судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они – «террористы в законе». Для выдвижения своих требований он использует телефоны заложников и соцсети.

По данным полиции, Кривош удерживает в заложниках около 20 человек, в том числе мужчин, женщин, 15-летнего подростка и беременную женщину. По сообщению террориста, один из заложников ранен.