Террорист задержан: Правоохранители в Луцке освободили заложников

Сегодня, 21 июля, СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «Берестечко – Красниловка» с пассажирами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет.

Напомним, в центре Луцка сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. При себе мужчина имел взрывчатку и оружие. Захватчиком оказался житель Ровенской области Максим Кривош, 1975 г.р. Он был судим, в местах лишения свободы написал книгу «Философия преступника».

Кривош требует от глав украинских судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они – «террористы в законе». Для выдвижения своих требований он использует телефоны заложников и соцсети.

По данным полиции, Кривош удерживает в заложниках около 20 человек, в том числе мужчин, женщин, 15-летнего подростка и беременную женщину. По сообщению террориста, один из заложников ранен.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и опубликовал видеообращение с текстом «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем». После этого Кривош отпустил трех заложников.