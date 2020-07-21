«Эпохальное решение»: Верховная Рада снизила «зеленый» тариф (Видео)

Сегодня, 21 июля, Верховная Рада приняла законопроект, который снижает тарифы на «зеленую» электроэнергию. "За" проголосовали 288 депутатов, передает телеканал «Украина».

Несколько недель назад законопроект уже приняли в первом чтении, и сегодня с согласованными поправками проголосовали в целом.

Документ предусматривает снижение тарифа на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% – для ветровых. Этот тариф государство платит производителям за «зеленые» киловатты.

Иностранные инвесторы, правительство и Минэнерго договаривались почти год. Бизнес пошел на уступки и подписал меморандум о снижении тарифов, который и лег в основу принятого депутатами закона.

«Это было эпохальное решение, которое говорит о том, что Украина – это страна, которая умеет ценить инвестиции и договариваться с инвесторами. Если бы сегодняшнее решение не было принято по голосованию за законопроект №3658, то Украину ожидала бы куча арбитражей. Но самое страшное, что имидж нашей страны, как страны, куда можно инвестировать, был бы полностью разрушен», – прокомментировала народный депутат Виктория Гриб.

А судебные процессы против Украины усилили бы и без того непростую ситуацию в энергосекторе. Довести отрасль до кризиса удалось не сразу. По словам специалистов, в последнее время действия властей в этой сфере работали не на энергонезависимость Украины, а наоборот.

С октября прошлого года благодаря действиям председателя профильного комитета Рады Андрея Геруса вместо собственных киловатт страна стала покупать российские. Из-за этого уголь для выработки украинской энергии оказалось ненужным, а бюджет потратил миллиарды на работу энергетиков страны-агрессора.

«Герус, внеся поправки, позволил с октября 2019 года возобновить импорт электроэнергии из России в Украину, совершив государственную измену. Мы купили российского электричества на сумму более миллиарда гривен. Поставляла это электричество государственная российская компания "ИнтерРАО", председатель совета директоров которой Игорь Сечин – один из приближенных к Путину олигархов. Десятки тысяч шахтеров, энергетиков в результате диверсионной в пользу России деятельности Геруса оказались без зарплаты. В течение многих месяцев без работы», – рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.