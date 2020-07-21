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107 выздоровели: На Донетчине COVID-19 заболела 4-месячная девочка (Карта)

21.07.20 22:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июля, в Донецкой области зафиксированы 6 новых случаев COVID-19. При этом 107 пациентов выздоровели. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из новых инфицированных:

  • 2 в Константиновском районе (9-летняя девочка и 24-летняя женщина)
  • 1 в Славянске (мужчина 73 лет)
  • 1 в Краматорске (4-месячная девочка)
  • 1 в Бахмуте (63-летняя женщина)
  • 1 в Мариуполе (58-летняя женщина).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 813 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 591 пациентов;
  • находятся на лечении – 211 человек;
  • летальных случаев – 11.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 июля в Украине COVID-19 заболели 60 166 человек (32 199 пациентов выздоровели, 1 518 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 111 заболевших (выздоровели – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 534 заразившихся (выздоровели 710 человек, летальных случаев – 92). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).

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